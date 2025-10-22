Milano 9:13
Xenia acquisisce Italica Turismo e supera i target operativi per il 2025

(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution, hospitality company italiana con una strategia di crescita orientata all’ampliamento del proprio portafoglio alberghiero, quotata su Euronext Growth Milan, ha completato il closing per l’acquisizione di Italica Turismo per un corrispettivo di 6,5 milioni di euro.

L’operazione comprende quattro hotel a 4 stelle situati in importanti destinazioni turistiche italiane, oltre al tour operator incoming Italica DMC.

Il portafoglio di hotels di Xenia, PHI Hotels, raggiunge quindi 17 strutture, superando l’obiettivo di crescita previsto per il 2025, fissato in 15-16 hotel. L’integrazione di Italica DMC rafforza la strategia di integrazione verticale tra hospitality e tour operations, creando potenziali sinergie e opportunità di cross-selling.

Le attività acquisite hanno generato nel 2023 ricavi per 21 milioni di eupo, di cui 12,7 milioni provenienti dall’hotellerie e 8,5 milioni dal tour operator.

EnVent ha pubblicato una Flash Note confermando il rating OUTPERFORM e il target price di 5,55 euro per azione, corrispondente a un potenziale upside di oltre il 70% rispetto al prezzo attuale dell’azione. Con un portafoglio alberghiero ampliato e l’aggiunta delle attività di tour operator incoming, come previsto nel piano industriale 2025-28, e dopo aver raggiunto gli obiettivi operativi per l’anno in corso, secondo gli analisti, Xenia è ben posizionata per sfruttare il momentum del turismo inbound in Italia e lavorare al conseguimento dei target finanziari del piano.

Xenia Hotellerie Solution ( Target Price consensus: euro 5,70), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company italiana operante da oltre 30 anni nel settore turistico e alberghiero, con un modello di business articolato in tre aree: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels, servizi di alloggio B2B per equipaggi e attività di incoming tour operator, e piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Attualmente Xenia Hôtellerie Solution è scambiata a 0,9x EV/Ricavi 2025E, con uno sconto rispetto ai peer pari a 2,3x.

