Xenia acquisisce Italica Turismo e supera i target operativi per il 2025

(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution
, hospitality company italiana con una strategia di crescita orientata all’ampliamento del proprio portafoglio alberghiero, quotata su Euronext Growth Milan
, ha completato il closing per l’acquisizione di Italica Turismo
per un corrispettivo di 6,5 milioni
di euro.
L’operazione comprende quattro hotel a 4 stelle
situati in importanti destinazioni turistiche italiane, oltre al tour operator incoming Italica DMC
.
Il portafoglio
di hotels di Xenia, PHI Hotels, raggiunge quindi 17 strutture
, superando l’obiettivo di crescita previsto per il 2025, fissato in 15-16 hotel
. L’integrazione di Italica DMC rafforza la strategia di integrazione verticale tra hospitality e tour operations, creando potenziali sinergie e opportunità di cross-selling.
Le attività acquisite hanno generato nel 2023 ricavi per 21 milioni di eupo
, di cui 12,7 milioni provenienti dall’hotellerie e 8,5 milioni dal tour operator.EnVent
ha pubblicato una Flash Note confermando il rating OUTPERFORM
e il target price di 5,55 euro per azione
, corrispondente a un potenziale upside
di oltre il 70% rispetto al prezzo attuale dell’azione. Con un portafoglio alberghiero ampliato e l’aggiunta delle attività di tour operator incoming, come previsto nel piano industriale 2025-28
, e dopo aver raggiunto gli obiettivi operativi per l’anno in corso, secondo gli analisti, Xenia è ben posizionata per sfruttare il momentum del turismo inbound in Italia e lavorare al conseguimento dei target finanziari del piano.
Xenia Hotellerie Solution ( Target Price consensus: euro 5,70), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company italiana operante da oltre 30 anni nel settore turistico e alberghiero, con un modello di business articolato in tre aree: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels, servizi di alloggio B2B per equipaggi e attività di incoming tour operator, e piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Attualmente Xenia Hôtellerie Solution è scambiata a 0,9x EV/Ricavi 2025E, con uno sconto rispetto ai peer pari a 2,3x.