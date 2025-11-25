Cirsa aumenta la guidance dopo il ritorno all'utile nel terzo trimestre

CIRSA

(Teleborsa) -, big spagnolo del settore del gioco e del tempo libero, ha registrato un fatturato operativo di 560,2 milioni di euro e un utile operativo di 182,8 milioni di euro nel. Questi risultati confermano la performance costantemente positiva di CIRSA, che ha registrato 69 trimestri consecutivi di crescita, escluso il Covid. Questi risultati rappresentano un aumento del 5,4% del fatturato operativo e del 5,7% dell'utile operativo rispetto al terzo trimestre del 2024.Nei, CIRSA ha accumulato 548,5 milioni di euro di EBITDA e 1.716,6 milioni di euro di ricavi operativi, confermando la solidità del piano strategico in corso. L'utile netto è stato di 73,9 milioni di euro, in aumento del 101,6% (15,2 milioni di euro nel trimestre, rispetto alla perdita di 10,3 milioni di euro di un anno fa)."Questa performance supera le previsioni pubblicate a inizio anno eda parte dell'azienda in un contesto ancora caratterizzato da segnali di difficoltà macroeconomiche e geopolitiche", si legge nella nota sui conti.Al 30 settembre 2025, il rapporto trae LTM EBITDA si attestava a 2,6x rispetto a 3,2x al 30 giugno 2025, l'indebitamento netto totale pari a 1.929,2 milioni di euro. Il gruppo ha ridotto i costi finanziari a seguito del recente rifinanziamento di 1 miliardo di euro di debito.CIRSA haa: ricavi operativi netti pari a 2.325-2.335 milioni di euro, ovvero un aumento dell'8,1%-8,6% rispetto al 2024 (rispetto alla precedente previsione del 6%-8,3%); EBITDA di 750-753 milioni di euro (esclusi 6,1 milioni di euro di spese di IPO) o un aumento del 7,2%-7,7% sul 2024 (vs stima precedente di 5,8%-7,2%).