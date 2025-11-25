Cirsa aumenta la guidance dopo il ritorno all'utile nel terzo trimestre

(Teleborsa) - CIRSA
, big spagnolo del settore del gioco e del tempo libero, ha registrato un fatturato operativo di 560,2 milioni di euro e un utile operativo di 182,8 milioni di euro nel terzo trimestre del 2025
. Questi risultati confermano la performance costantemente positiva di CIRSA, che ha registrato 69 trimestri consecutivi di crescita, escluso il Covid. Questi risultati rappresentano un aumento del 5,4% del fatturato operativo e del 5,7% dell'utile operativo rispetto al terzo trimestre del 2024.
Nei primi nove mesi del 2025
, CIRSA ha accumulato 548,5 milioni di euro di EBITDA e 1.716,6 milioni di euro di ricavi operativi, confermando la solidità del piano strategico in corso. L'utile netto è stato di 73,9 milioni di euro, in aumento del 101,6% (15,2 milioni di euro nel trimestre, rispetto alla perdita di 10,3 milioni di euro di un anno fa).
"Questa performance supera le previsioni pubblicate a inizio anno e riflette l'efficace esecuzione dei piani operativi
da parte dell'azienda in un contesto ancora caratterizzato da segnali di difficoltà macroeconomiche e geopolitiche", si legge nella nota sui conti.
Al 30 settembre 2025, il rapporto tra indebitamento netto
e LTM EBITDA si attestava a 2,6x rispetto a 3,2x al 30 giugno 2025, l'indebitamento netto totale pari a 1.929,2 milioni di euro. Il gruppo ha ridotto i costi finanziari a seguito del recente rifinanziamento di 1 miliardo di euro di debito.
CIRSA ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno fiscale 2025
a: ricavi operativi netti pari a 2.325-2.335 milioni di euro, ovvero un aumento dell'8,1%-8,6% rispetto al 2024 (rispetto alla precedente previsione del 6%-8,3%); EBITDA di 750-753 milioni di euro (esclusi 6,1 milioni di euro di spese di IPO) o un aumento del 7,2%-7,7% sul 2024 (vs stima precedente di 5,8%-7,2%).