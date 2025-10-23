Milano 15:53
42.386 +0,42%
Nasdaq 15:53
25.002 +0,49%
Dow Jones 15:53
46.690 +0,21%
Londra 15:53
9.581 +0,70%
Francoforte 15:53
24.170 +0,08%

Borsa: Milano avanza dello 0,34% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 42.351,91 punti

Milano riporta un modesto guadagno dello 0,34%, con 42.351,91 punti alle 16:00.
