Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,09%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.757,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 25.757,6 punti.
Condividi
```