Milano 13-feb
0 0,00%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,59%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 26.723,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,59%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,59%, terminando a 26.723,88 punti.
Condividi
```