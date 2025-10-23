Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:01
25.038 +0,64%
Dow Jones 18:01
46.628 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.666,06 punti.
