Milano 14:55
43.511 +0,36%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:55
9.690 -0,12%
Francoforte 14:55
23.738 +0,12%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica procede a piccoli passi, avanzando a 1.566,09 punti.
Condividi
```