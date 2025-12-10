Milano 16:53
43.395 -0,41%
Nasdaq 16:53
25.561 -0,42%
Dow Jones 16:53
47.700 +0,29%
Londra 16:53
9.662 +0,21%
Francoforte 16:53
24.082 -0,33%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica perde lo 0,75%, continuando la seduta a 1.581,79 punti.
Condividi
```