Milano 16:52
43.107 +0,96%
Nasdaq 16:52
25.171 +0,61%
Dow Jones 16:52
47.350 +0,50%
Londra 16:52
9.690 +0,84%
Francoforte 16:52
23.668 +0,87%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.565,8 punti.
Condividi
```