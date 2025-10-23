Eventi e scadenze del 23 ottobre 2025

Giovedì 23/10/2025

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Montecitorio - 2ª edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro, organizzati dalla Commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi della Presidente della Commissione Chiara Gribaudo e del Ministro del Lavoro Marina Calderone- Partono le nuove tappe del roadshow di Websim by Intermonte, un ciclo di incontri dedicato ai consulenti finanziari e ai private banker in programma a Roma, Napoli e Taormina. Gli incontri si apriranno con un'analisi macroeconomica e geopolitica a cura di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Le tappe saranno il 22 ottobre a Roma, il 23 ottobre a Napoli (DeBonart Naples - Curio Collection by Hilton) e il 24 ottobre a Taormina (NH Taormina) alle ore 9.30- Magazzini del Cotone di Genova - Il Congresso Nazionale "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l'Ordine territoriale locale della categoria. Focus su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG. Attesi oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, il presidente nazionale de Nuccio- Auditorium del Massimo, Roma - Forum organizzato da FAITA Federcamping, la Federazione nazionale delle imprese del turismo all'aria aperta, con Intesa San Paolo e Crippaconcept. Aprirà i lavori il presidente di Faita Federcamping, Alberto Granzotto. Tra i relatori, la presidente dell’ENIT Alessandra Priante. Il ministro del Turismo Daniela Santanché chiuderà l'evento nella seconda giornata- Magna Pars, Milano - Ottava edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Richard Knubben (Leaseurope) e Stefano Firpo (DG Assonime). Il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperà in videocollegamento il 22 ottobre- Fiera del Levante, Bari - Evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Il ruolo delle costruzioni tra Piano Casa e PNRR per il futuro del Paese". Ci saranno oltre 500 espositori rappresentativi di tutta la filiera- I leader dell'UE si riuniscono a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, competitività e duplice transizione, alloggi e migrazione. Partecipano, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde- Teatro Massimo, Ortigia - Evento organizzato da organizzato da Confindustria e dedicato al futuro del capitale umano come insostituibile leva di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation. All'evento parteciperanno, tra gli altri, i ministri Calderone, Valditara e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni e il delegato per Energia e Transizione Energetica, Aurelio Regina- La 4ª edizione del Forum mette sotto ai riflettori il tema della sostenibilità nella filiera della moda. "Harmonizing Values" sarà il titolo e il tema conduttore dell'evento annuale organizzato in modo congiunto da Confindustria Moda, TEHA Group e Confindustria Veneto Est, con il sostegno di numerosi partner del settore. Parteciperanno i principali protagonisti della filiera della moda insieme a istituzioni ed esperti del settore- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali09:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Seconda edizione di "Euronext Retail Partnership" di Borsa Italiana, appuntamento dedicato a educazione finanziaria, strategia d’investimento e scenari di mercato, per un dialogo tra aziende, istituzioni e investitori. Interventi di Fabrizio Testa (CEO Borsa Italiana) e Luca Giuseppe Filippa (Direttore Generale Consob) oltre a numerosi esperti di ETF, certificati, asset management e consulenza finanziaria12:00 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alle Scuderie del Quirinale per l'inaugurazione della Mostra "Tesori dei Faraoni"12:30 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento al Forum "Cambio di paradigma - Pensare il futuro: dall'Italia al Mediterraneo" promosso da Il Mattino. Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II (via Partenope, 36)12:30 -- BolognaFiere - Presentazione dell'e-book UNRAE 2025: una strada lunga 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell'automotive italiano. Interverranno, tra gli altri, Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE) e Andrea Cardinali (DG di UNRAE)14:00 -- Lancio del primo sistema di droni subacquei DEEP (soluzione integrata all'avanguardia per la sorveglianza, il monitoraggio e la protezione di infrastrutture critiche sottomarine e aree portuali) in una missione di dimostrazione che si terrà presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia (CSSN) a La Spezia. Interverranno Pierroberto Folgiero, AD e DG di Fincantieri, e Gabriele Maria Cafaro, EVP Underwater di Fincantieri14:30 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Presentazione del White Paper "Tecnologie e policy per il futuro della sanità digitale", il documento che affronta il tema della trasformazione digitale della sanità, con il coinvolgimento delle aziende associate che hanno collaborato alla stesura del documento. Parteciperanno anche stakeholder istituzionali16:30 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato a Andrea Bocelli. Roma, Palazzo Piacentini- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 30 Settembre 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Semestrale e Guidance 2025- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori alle ore 9:30 per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 e le previsioni attuali sul business - CDA: Risultati Finanziari Q3 2025- Risultati di periodo