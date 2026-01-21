Dotstay, forte aumento degli immobili in locazione diretta in portafoglio nel 2025

Dotstay

(Teleborsa) - Il Cda di, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha esaminato irelativiaglial 31 dicembre 2025.A fine 2025 sale a(+16 unità sul 2024), di cui(53 unità a fine 2024)."Fino a settembre 2025, abbiamo adottato un approccio prudente sulle nuove acquisizioni di immobili in locazione diretta, considerata l’instabilità del mercato che ha comportato una riduzione dei canoni di affitto e, di conseguenza, un margine più contenuto tra prezzo di locazione e sublocazione, tipico di questo business. Nell’ultima parte dell’anno l’attività è ripartita gradualmente, con l’obiettivo di entrare nel 2026 con un portafoglio equilibrato, solido e pronto a cogliere nuove opportunità”, ha osservatoIl Coda ha inoltre approvato ildegli eventi societari relativi all’esercizio 2026. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 marzo con la riunione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025