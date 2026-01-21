Dotstay, forte aumento degli immobili in locazione diretta in portafoglio nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda di Dotstay
, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha esaminato i key performance indicator
relativi
agli immobili
al 31 dicembre 2025.
A fine 2025 sale a 76 il totale degli immobili in portafoglio
(+16 unità sul 2024), di cui 70 gli immobili in locazione diretta
(53 unità a fine 2024).
"Fino a settembre 2025, abbiamo adottato un approccio prudente sulle nuove acquisizioni di immobili in locazione diretta, considerata l’instabilità del mercato che ha comportato una riduzione dei canoni di affitto e, di conseguenza, un margine più contenuto tra prezzo di locazione e sublocazione, tipico di questo business. Nell’ultima parte dell’anno l’attività è ripartita gradualmente, con l’obiettivo di entrare nel 2026 con un portafoglio equilibrato, solido e pronto a cogliere nuove opportunità”, ha osservato Alessandro Adamo, fondatore e Amministratore Delegato di Dotstay
.
Il Coda ha inoltre approvato il calendario
degli eventi societari relativi all’esercizio 2026. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 marzo con la riunione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025