Indel B, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Indel B
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 22 e il 28 gennaio 2026, complessivamente 980 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 20,0051 euro, per un controvalore
pari a 19.605,00 euro
.
A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 605.110 azioni proprie.
A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per Indel B
, che conclude in progresso dello 0,50%.