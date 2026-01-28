Milano 17:35
Indel B, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 22 e il 28 gennaio 2026, complessivamente 980 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 20,0051 euro, per un controvalore pari a 19.605,00 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 605.110 azioni proprie.

A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per Indel B, che conclude in progresso dello 0,50%.
