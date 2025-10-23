Fincantieri lancia sistema di droni subacquei per protezione di infrastrutture critiche

(Teleborsa) - Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha presentato oggi il suo primo sistema di droni subacquei "DEEP"
. Si tratta di una soluzione integrata all'avanguardia per la protezione, lo sviluppo e il mantenimento di infrastrutture critiche subacquee e delle aree portuali, svolgendo inoltre attività di monitoraggio e tutela ambientale. Il sistema è progettato fin dall'origine con un carattere duale, capace cioè di rispondere sia a esigenze civili sia a impieghi di difesa e sicurezza.
La piattaforma si compone di una rete di sensori subacquei
per l'allarme preventivo (Early Warning System), un Centro di Comando e Controllo per la gestione operativa in tempo reale, una squadra di veicoli subacquei autonomi (AUV)
in grado di condurre missioni a diversi livelli di autonomia, cooperazione e coordinamento e un sistema AI-based dedicato all'analisi e all'elaborazione dei dati.
Il lancio di DEEP si inserisce nel percorso di consolidamento della strategia underwater
di Fincantieri, dove il Gruppo si distingue per la capacità di offrire soluzioni integrate ad alto valore aggiunto, grazie a una filiera industriale e a competenze trasversali riunite all'interno del Polo Tecnologico della Subacquea.
"Il lancio di DEEP è la dimostrazione concreta della nostra capacità di spingere sempre più in profondità i confini dell'innovazione - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero
- Abbiamo oggi validato un sistema integrato di droni subacquei unmanned che rappresenta una soluzione innovativa e concreta al tema della protezione delle infrastrutture critiche utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Questo risultato è frutto del lavoro di una filiera industriale d'eccellenza che ci consente di anticipare le esigenze del mercato e posizionarci per il futuro".