Francoforte: andamento rialzista per Porsche

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso tedesco delle auto sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Porsche rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Porsche è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
