Milano 11:06
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:06
9.557 +0,44%
Francoforte 11:06
24.083 -0,28%

Francoforte: balza in avanti Renk

Balza in avanti Renk, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
