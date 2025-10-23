Milano 13:34
Francoforte: scambi in positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big europea del rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 106,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 105.

