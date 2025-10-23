Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Aurubis
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big europea del rame
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 106,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 105.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)