Gabetti Research & Data Intelligence: Silver economy e senior housing leva contro invecchiamento popolazione

(Teleborsa) - Il nuovo report "Silver Economy, trend e prospettive. Le diverse forme di residenzialità per gli Over 65" diffuso dall'ufficio studi Research & Data Intelligence di Patrigest, società delmette in luce il crescente divario trae insufficienza delnel rispondere ai bisogni degli anziani. L'Italia ha la quota più alta diin Europa () e un'tra le più alte. L'indice di(quanti individui anziani ogni 100 persone in età lavorativa) passerà dalnel 2026 alnel 2080, aumentando la pressione su servizi e sostenibilità economica.in RSA ogni 100.000 abitanti, meno della metà dei Paesi nordici e sotto la media europea. Inoltre, latra gli over 65 è salitaLongevità, carenza di strutture e fragilità economica rendono urgente ampliare leIn questo scenario, ilrappresenta una soluzione intermedia tra casa tradizionale e RSA. Gli investimenti nel settore sono ancora limitati, conper, ma in crescita: laprevedee oltre, concentrati soprattutto a. L'offerta resta sbilanciata, con il Sud completamente assente.punta su progetti di sviluppo.Peril trend del senior housing e del residenziale alternativo, con l'emergere di nuove forme dell'abitare, rappresenta un'area di forte interesse coerente con il proprioorientato principalmente al