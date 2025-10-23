Gabetti Research & Data Intelligence: Silver economy e senior housing leva contro invecchiamento popolazione

(Teleborsa) - Il nuovo report "Silver Economy, trend e prospettive. Le diverse forme di residenzialità per gli Over 65" diffuso dall’ufficio studi Research & Data Intelligence di Patrigest, società del Gruppo Gabetti
mette in luce il crescente divario tra invecchiamento della popolazione
e insufficienza del sistema di welfare
nel rispondere ai bisogni degli anziani. L’Italia ha la quota più alta di over 65
in Europa (24,3% della popolazione
) e un’aspettativa di vita
tra le più alte. L’indice di dipendenza anziani
(quanti individui anziani ogni 100 persone in età lavorativa) passerà dal 39,8%
nel 2026 al 66,8%
nel 2080, aumentando la pressione su servizi e sostenibilità economica.I servizi sono insufficienti: 512 posti letto
in RSA ogni 100.000 abitanti, meno della metà dei Paesi nordici e sotto la media europea. Inoltre, la povertà assoluta
tra gli over 65 è salita dal 5,1% al 6,2%.
Longevità, carenza di strutture e fragilità economica rendono urgente ampliare le soluzioni abitative e assistenziali
.
In questo scenario, il senior housing
rappresenta una soluzione intermedia tra casa tradizionale e RSA. Gli investimenti nel settore sono ancora limitati, con 12 iniziative attive
per 490 appartamenti
, ma in crescita: la pipeline
prevede 8 nuovi progetti
e oltre 1.000 unità
, concentrati soprattutto a Milano, Roma e Torino
. L’offerta resta sbilanciata, con il Sud completamente assente. L’88% degli investimenti
punta su progetti di sviluppo.
Per Gabetti,
il trend del senior housing e del residenziale alternativo, con l’emergere di nuove forme dell’abitare, rappresenta un’area di forte interesse coerente con il proprio posizionamento strategico
orientato principalmente al settore residenziale del mercato immobiliare
.Gabetti Property Solutions
(Target Price: euro 1.50), attraverso diverse linee di business, eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali nelle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa, Riqualificazione.