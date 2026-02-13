UE, età mediana sale a 44,9 anni (+2,1 in dieci anni). Italia al top con 49,1 anni

(Teleborsa) - Il 1° gennaio 2025, l'età mediana della popolazione dell'Unione europea
ha raggiunto i 44,9 anni
, secondo i dati Eurostat. Ciò significa che metà della popolazione dell'UE aveva più di 44,9 anni, mentre l'altra metà era più giovane. In tutta l'UE, l'età mediana variava dai 39,6 anni dell'Irlanda ai 49,1 anni dell'Italia
.
A livello UE, l'età mediana è aumentata di 2,1 anni dal 2015
, quando era di 42,8 anni. Gli aumenti sono stati registrati in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione di Germania e Malta (-0,4 anni ciascuno).
L'invecchiamento
della popolazione è stato più pronunciato in Slovacchia e Cipro, dove l'età mediana è aumentata di 4,0 anni, seguite da Italia (+3,9 anni), Grecia e Polonia (entrambe +3,8 anni) e Portogallo (+3,7 anni).
Al 1° gennaio 2025, l'età media stimata della popolazione nativa
nei paesi dell'UE era di 2,1 anni superiore a quella della popolazione nata all'estero (45,2 anni contro 43,1 anni).