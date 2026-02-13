UE, età mediana sale a 44,9 anni (+2,1 in dieci anni). Italia al top con 49,1 anni

(Teleborsa) - Il 1° gennaio 2025, l'ha raggiunto i, secondo i dati Eurostat. Ciò significa che metà della popolazione dell'UE aveva più di 44,9 anni, mentre l'altra metà era più giovane. In tutta l'UE, l'età mediana variava dai 39,6 anni dell'Irlanda aiA livello UE, l'età mediana è, quando era di 42,8 anni. Gli aumenti sono stati registrati in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione di Germania e Malta (-0,4 anni ciascuno).L'della popolazione è stato più pronunciato in Slovacchia e Cipro, dove l'età mediana è aumentata di 4,0 anni, seguite da Italia (+3,9 anni), Grecia e Polonia (entrambe +3,8 anni) e Portogallo (+3,7 anni).Al 1° gennaio 2025, l'età media stimata dellanei paesi dell'UE era di 2,1 anni superiore a quella della popolazione nata all'estero (45,2 anni contro 43,1 anni).