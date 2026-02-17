Milano 9:12
Cy4Gate, aggiudicati due contratti di Forensic Intelligence per 9 milioni di euro

(Teleborsa) - Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha annunciato l'acquisizione di due nuovi contratti dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro. Le commesse, della durata di un anno, riguardano la fornitura di soluzioni avanzate in ambito Forensic Intelligence a beneficio di clienti istituzionali europei ed esteri.

Nello specifico, uno dei due contratti ha un valore di circa 6,3 milioni di euro e riguarda la fornitura di tecnologia evolutiva all'avanguardia. Questo importo rientra nel pacchetto di 15 milioni di euro comunicato il 13 novembre 2025, per il quale si è ora realizzata una condizione sospensiva, e si aggiunge ai 10 milioni di euro già contrattualizzati e resi noti il 6 novembre dello scorso anno.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
