Cy4Gate, aggiudicati due contratti di Forensic Intelligence per 9 milioni di euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha annunciato l'acquisizione didal valore complessivo di circa. Le commesse, della durata di un anno, riguardano la fornitura di soluzioni avanzate in ambitoa beneficio di clienti istituzionali europei ed esteri.Nello specifico, uno dei due contratti ha un valore di circa 6,3 milioni di euro e riguarda la fornitura di tecnologia evolutiva all'avanguardia. Questo importo rientra nel pacchetto di 15 milioni di euro comunicato il 13 novembre 2025, per il quale si è ora realizzata una condizione sospensiva, e si aggiunge ai 10 milioni di euro già contrattualizzati e resi noti il 6 novembre dello scorso anno.