Rekeep, Moody's taglia l'outlook a "negativo" e conferma rating "B3"

(Teleborsa) - Moody's
ha modificato l'outlook di Rekeep
, player italiano attivo nell'integrated facility management, da "stabile" a "negativo"
. Contestualmente, ha confermato il rating a "B3".
"L'azione di rating odierna riflette le nostre aspettative che la performance operativa di Rekeep sarà inferiore a quanto precedentemente previsto
nei prossimi 12 mesi e che ciò comporterà un'elevata leva finanziaria e un flusso di cassa libero negativo", afferma Sarah Nicolini, Vicepresidente-Senior Analyst di Moody's Ratings e lead analyst di Rekeep.