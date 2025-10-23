IGD, Fitch conferma il rating "BBB-" con outlook stabile

IGD SIIQ

(Teleborsa) - Fitch Ratings hail Long-Term Issuer Default Rating di, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, a "" conLa conferma del rating riflette ladel portafoglio di attività di IGD nel settore della vendita al dettaglio di prossimità, concentrato in Italia. Il rating riflette anche le aspettative di Fitch di un miglioramento del profilo finanziario, con una riduzione del rapporto debito netto/EBITDA e il mantenimento di una solida copertura degli interessi netti dell'EBITDA, grazie alle cessioni completate e pianificate, a capex e dividendi limitati. Il rifinanziamento del debito completato a febbraio 2025 ha eliminato la concentrazione della scadenza del debito al 2027, estendendo la scadenza media del debito a circa cinque anni.