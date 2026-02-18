IGD strappa in Borsa dopo nuovo Outperform da ODDO: significativo potenziale di re-rating

IGD SIIQ

IGD

(Teleborsa) -il titolo, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, dopo che ABN AMRO ODDO BHF hacon raccomandazione "" e target price aper azione. Si tratta del broker con il TP più alto tra quelli che seguono la società (target price consensus a 4,06 euro per azione).Gli analisti scrivono che IGD sta, supportata sia dal miglioramento delle operazioni che dalla riduzione dei costi di finanziamento. Il rifinanziamento e le cessioni di asset sembrano destinati ad accelerare la riduzione dell'indebitamento e la crescita degli utili fino al 2027.Secondo ABN AMRO ODDO BHF, IGD è quotata a undel settore retail, "una valutazione che, a nostro avviso, riflette le sfide storiche piuttosto che le prospettive di crescita future dell'azienda", si legge nella ricerca. Sulla base delle stime per il 2026, le azioni sono quotate a uno sconto del 61% rispetto all'ERPA NTA, a un FFO per azione di 8,2x e a un EBITDA yield dell'11,2%.Le stime di ABN AMRO ODDO BHF superano il consensus grazie all'inclusione di recenti operazioni e a un percorso di rifinanziamento più costruttivo. In particolare, è sopra dell'8% al consensus per l'FFO del 2027 e si distingue dal consensus, ipotizzando un DPS doppio rispetto al consensus. "Con fondamentali in miglioramento, utili in accelerazione e una valutazione fortemente scontata, IGD offre, a nostro avviso, un'interessante opportunità di rivalutazione", viene sottolineato.A metà seduta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,218 e successiva a quota 4,518. Supporto a 3,918.