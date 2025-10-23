Milano 11:07
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:07
9.558 +0,46%
Francoforte 11:07
24.077 -0,31%

Kering, prevale lo scenario rialzista a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Kering, prevale lo scenario rialzista a Parigi
Brilla la multinazionale del lusso, che passa di mano con un aumento dell'8,59%.
Condividi
```