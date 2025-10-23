Milano 11:07
Londra: in calo Schroders

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di gestione patrimoniale inglese, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Schroders rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Schroders, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,627 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,767. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,573.

