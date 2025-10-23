Londra: scambi al rialzo per Shell

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di petrolio e gas naturale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Shell
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,28 sterline e primo supporto individuato a 28,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)