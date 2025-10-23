Milano 11:08
42.423 +0,50%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:08
9.559 +0,46%
Francoforte 11:08
24.075 -0,32%

Londra: scambi al rialzo per Shell

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di petrolio e gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Shell classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,28 sterline e primo supporto individuato a 28,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
