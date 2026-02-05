Shell, trimestrale sotto le attese ma crescono cedole e buyback

Shell

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undiun risultato inferiore alle stime degli analisti che si attendevano 3,5 miliardi. Il dato riflette una flessione dell'11% rispetto all'anno precedente, causata principalmente da un contesto dii, con il Brent sceso a una media di 63 dollari al barile e il gas naturale al TTF calato a 30 euro per megawattora.Nonostante il calo degli utili, lanel trimestre è stata di, superando le aspettative del mercato ferme a 7,87 miliardi, sebbene il valore risulti inferiore ai 13,16 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024.Sul fronte della, la compagnia ha confermato una strategia aggressiva aumentando ildel 4% a 0,372 dollari per azione e avviando undaPer l'intero, Shell ha generato un flusso di cassa operativo resiliente di 42,9 miliardi di dollari, distribuendo ai soci circa il 52% di tale valore. Laè supportata da undi 45,7 miliardi di dollari e da unache ha raggiunto i 5,1 miliardi di dollari complessivi dal 2022.Per il 2026, la società prevede di mantenere una disciplina nell'allocazione del capitale con una previsione dicompresa tra 20 e 22 miliardi di dollari."Il 2025 è stato un anno di forte accelerazione, caratterizzato da solide performance operative e finanziarie in tutta Shell. Abbiamo generato un flusso di cassa libero di 26 miliardi di dollari, compiuto progressi significativi nella focalizzazione del nostro portafoglio e raggiunto risparmi sui costi per 5 miliardi di dollari dal 2022, con ulteriori riduzioni in arrivo – ha dichiarato il Ceo,–. Nel quarto trimestre, nonostante utili inferiori dovuti a un contesto macroeconomico più debole, la generazione di cassa è rimasta solida; oggi annunciamo un aumento del 4% del dividendo e un buyback da 3,5 miliardi di dollari, rendendo questo il diciassettesimo trimestre consecutivo con buyback per almeno 3 miliardi di dollar".