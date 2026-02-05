Shell, trimestrale sotto le attese ma crescono cedole e buyback

(Teleborsa) - Shell
ha chiuso il quarto trimestre del 2025
con un utile netto rettificato
di 3,3 miliardi di dollari,
un risultato inferiore alle stime degli analisti che si attendevano 3,5 miliardi. Il dato riflette una flessione dell'11% rispetto all'anno precedente, causata principalmente da un contesto di prezzi energetici più bass
i, con il Brent sceso a una media di 63 dollari al barile e il gas naturale al TTF calato a 30 euro per megawattora.
Nonostante il calo degli utili, la generazione di cassa operativa
nel trimestre è stata di 9,44 miliardi di dollari
, superando le aspettative del mercato ferme a 7,87 miliardi, sebbene il valore risulti inferiore ai 13,16 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024.
Sul fronte della remunerazione degli azionisti
, la compagnia ha confermato una strategia aggressiva aumentando il dividendo trimestrale
del 4% a 0,372 dollari per azione e avviando un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie
da 3,5 miliardi di dollari
.
Per l'intero esercizio 2025
, Shell ha generato un flusso di cassa operativo resiliente di 42,9 miliardi di dollari, distribuendo ai soci circa il 52% di tale valore. La solidità finanziaria
è supportata da un debito netto
di 45,7 miliardi di dollari e da una riduzione dei costi strutturali
che ha raggiunto i 5,1 miliardi di dollari complessivi dal 2022.
Per il 2026, la società prevede di mantenere una disciplina nell'allocazione del capitale con una previsione di investimenti
compresa tra 20 e 22 miliardi di dollari.
"Il 2025 è stato un anno di forte accelerazione, caratterizzato da solide performance operative e finanziarie in tutta Shell. Abbiamo generato un flusso di cassa libero di 26 miliardi di dollari, compiuto progressi significativi nella focalizzazione del nostro portafoglio e raggiunto risparmi sui costi per 5 miliardi di dollari dal 2022, con ulteriori riduzioni in arrivo – ha dichiarato il Ceo, Wael Sawan
–. Nel quarto trimestre, nonostante utili inferiori dovuti a un contesto macroeconomico più debole, la generazione di cassa è rimasta solida; oggi annunciamo un aumento del 4% del dividendo e un buyback da 3,5 miliardi di dollari, rendendo questo il diciassettesimo trimestre consecutivo con buyback per almeno 3 miliardi di dollar".(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)