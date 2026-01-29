Londra: scambi in positivo per Shell

(Teleborsa) - Bene il distributore di petrolio e gas naturale
, con un rialzo dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Shell
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a +0,86% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Shell
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,98 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)