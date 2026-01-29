Milano 14:23
Londra: scambi in positivo per Shell

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il distributore di petrolio e gas naturale, con un rialzo dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Shell mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a +0,86% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Shell è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,98 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,35.

