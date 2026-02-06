Shell, sospesi nuovi investimenti in Kazakistan a causa di dispute legali con il governo

(Teleborsa) - Il CEO di Shell
, Wael Sawan
, ha annunciato la sospensione di nuovi investimenti
in Kazakistan
a causa del clima di incertezza generato dai numerosi procedimenti legali
avviati dal governo locale. Durante una teleconferenza con gli analisti, Sawan ha chiarito che, nonostante il Paese offra ancora opportunità interessanti, la compagnia intende attendere una visione più chiara sull'evoluzione delle controversie riguardanti il recupero dei costi prima di impegnare ulteriore capitale.
Il contenzioso vede il Kazakistan contrapposto alle major petrolifere internazionali su due fronti principali: i giacimenti di Kashagan
e Karachaganak
. Nel caso di quest'ultimo, dove Shell detiene una quota del 29,25% in consorzio con partner come Eni
e Chevron
, il governo contesta costi per circa 3,5 miliardi di dollari. Secondo recenti indiscrezioni, il tribunale arbitrale di Stoccolma si sarebbe già pronunciato a favore dello Stato kazako, prefigurando risarcimenti stimati tra i 2 e i 4 miliardi di dollari
.
A queste cifre si aggiunge l'arbitrato ancora più oneroso sul giacimento di Kashagan, dove la contestazione raggiunge i 13 miliardi di dollari
.
Questa serie di scontri legali ha spinto Shell a una posizione di cautela
, riflettendo una crescente tensione tra le autorità locali e i consorzi internazionali che gestiscono le risorse energetiche del Paese.(Foto: Jonathan Weiss /123RF)