Shell, sospesi nuovi investimenti in Kazakistan a causa di dispute legali con il governo

(Teleborsa) - Il CEO di, ha annunciato la sospensione di nuoviina causa del clima di incertezza generato dai numerosiavviati dal governo locale. Durante una teleconferenza con gli analisti, Sawan ha chiarito che, nonostante il Paese offra ancora opportunità interessanti, la compagnia intende attendere una visione più chiara sull'evoluzione delle controversie riguardanti il recupero dei costi prima di impegnare ulteriore capitale.Il contenzioso vede il Kazakistan contrapposto alle major petrolifere internazionali su due fronti principali: i. Nel caso di quest'ultimo, dove Shell detiene una quota del 29,25% in consorzio con partner come, il governo contesta costi per circa 3,5 miliardi di dollari. Secondo recenti indiscrezioni, il tribunale arbitrale di Stoccolma si sarebbe già pronunciato a favore dello Stato kazako, prefigurandoA queste cifre si aggiunge l'arbitrato ancora più oneroso sul giacimento di Kashagan, dove la contestazione raggiunge iQuesta serie di scontri legali ha spinto Shell a una posizione di, riflettendo una crescente tensione tra le autorità locali e i consorzi internazionali che gestiscono le risorse energetiche del Paese.