Londra: scatto rialzista per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,46%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,724 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,35. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,098.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)