Londra: scatto rialzista per GSK

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda biofarmaceutica
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GSK
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di GSK
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,94 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 19,59. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)