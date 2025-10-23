Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:02
25.041 +0,65%
Dow Jones 18:02
46.625 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: in calo Verizon Communication

Migliori e peggiori
New York: in calo Verizon Communication
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore telefonico, che mostra un decremento del 2,45%.

La tendenza ad una settimana della big delle tlc è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Verizon Communication, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 38,43 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 39,54 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 38,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```