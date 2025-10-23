New York: in calo Verizon Communication

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore telefonico
, che mostra un decremento del 2,45%.
La tendenza ad una settimana della big delle tlc
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Verizon Communication
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 38,43 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 39,54 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 38,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)