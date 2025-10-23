Milano 17:35
New York: in perdita Southwest Airlines

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia aerea americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,15% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Southwest Airlines rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Southwest Airlines. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Southwest Airlines evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,64 USD. Primo supporto a 30,57. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29,8.

