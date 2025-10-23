New York: in perdita Southwest Airlines

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia aerea americana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,15% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Southwest Airlines
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Southwest Airlines
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Southwest Airlines
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,64 USD. Primo supporto a 30,57. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)