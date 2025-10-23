Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Blackstone

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Blackstone rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Blackstone ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 160,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 170,7, mentre il primo supporto è stimato a 150,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
