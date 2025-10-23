New York: netto calo registrato da Blackstone

gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 160,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 170,7, mentre il primo supporto è stimato a 150,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)