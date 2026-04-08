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New York: netto calo registrato da ONEOK
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 20.00
A picco il
fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti
, che presenta un pessimo -5,88%.
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