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New York: Wells Fargo in forte calo
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In breve
14 aprile 2026 - 16.10
Scende sul mercato la
holding bancaria americana
, che soffre con un calo del 5,30%.
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