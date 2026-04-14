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New York: Wells Fargo in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Wells Fargo in forte calo
Scende sul mercato la holding bancaria americana, che soffre con un calo del 5,30%.
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