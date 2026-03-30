Blackstone chiude il più grande fondo privato dedicato alle scienze della vita: 6,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Blackstone ha annunciato la chiusura definitiva di Blackstone Life Sciences VI (BXLS VI) al cap massimo di 6,3 miliardi di dollari, risultando in sovrasottoscrizione. Si tratta del più grande fondo privato mai dedicato alle scienze della vita, quasi il 40% più grande rispetto al veicolo precedente. La piattaforma BXLS, lanciata nel 2018, gestisce complessivamente 15 miliardi di dollari di asset e vanta un tasso di approvazione dell'86% per gli asset in Fase III, superiore alla media del settore.



Negli ultimi 12 mesi BXLS ha impegnato quasi 2 miliardi di dollari in nuovi investimenti, tra cui accordi con Merck, Teva e Alnylam. Dall'avvio della piattaforma, le partnership hanno portato a 34 approvazioni regolamentari di farmaci e dispositivi, tra cui LEQVIO, AMVUTTRA e IMBRUVICA.



Nicholas Galakatos, Global Head di Blackstone Life Sciences, ha dichiarato: "Le nostre partnership con i leader globali hanno portato a 34 approvazioni regolamentari di farmaci e dispositivi innovativi. Questo track record testimonia come lavoriamo con successo a fianco dei pionieri del settore per contribuire a portare ai pazienti di tutto il mondo i loro prodotti più importanti."

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