Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:03
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:03
46.621 +0,06%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: pioggia di acquisti su Las Vegas Sands

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo per la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,72%.
