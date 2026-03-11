Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 19:20
24.901 -0,22%
Dow Jones 19:20
47.367 -0,71%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Finanza
Uber si affida ai robotaxi di Zoox (Amazon)
(Teleborsa) - Uber Technologies ha annunciato una partnership strategica con Zoox, l’unità di veicoli autonomi di proprietà di Amazon, per implementare robotaxi sulla sua piattaforma. Il lancio della partnership è previsto a Las Vegas quest'estate e a Los Angeles entro la metà del 2027.

I robotaxi Zoox saranno disponibili tramite l'app Uber. Dopo il lancio, i passeggeri Uber avranno l'opportunità di essere abbinati a un robotaxi Zoox per le corse idonee. Zoox continuerà a offrire il suo servizio tramite l'app Zoox sia a Las Vegas che a Los Angeles, oltre a offrire corse tramite Uber.

L'annuncio è stato accolto positivamente dal mercato, con il titolo che viaggia in rialzo del 2%.
