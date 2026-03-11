Uber si affida ai robotaxi di Zoox (Amazon)

Uber Technologies

(Teleborsa) -ha annunciato una partnership strategica con, l’unità di veicoli autonomi di proprietà di, per implementaresulla sua piattaforma. Ildella partnership è previsto aquest'e aentro laI robotaxi Zoox saranno disponibili tramite l'. Dopo il lancio, i passeggeri Uber avranno l'opportunità di essere abbinati a un robotaxi Zoox per le corse idonee. Zoox continuerà a offrire il suo servizio tramite l'app Zoox sia a Las Vegas che a Los Angeles, oltre a offrire corse tramite Uber.L'annuncio è stato accolto positivamente dal mercato, con il titolo che viaggia in rialzo del 2%.