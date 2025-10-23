New York: rally per Valero Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di etanolo
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,18%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Valero Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,77%, rispetto a +1,13% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di medio periodo di Valero Energy
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 176,9 USD, mentre i supporti sono stimati a 166,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 186,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)