New York: Valero Energy si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco il produttore di etanolo , che presenta un pessimo -7,92%.



Lo scenario su base settimanale di Valero Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Valero Energy mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 229,5 USD. Rischio di discesa fino a 215,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 243,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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