New York: scambi negativi per Home Depot

(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Home Depot
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche attuali di Home Depot
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 379,1 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 386,5. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 376,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)