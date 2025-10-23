Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:04
25.046 +0,67%
Dow Jones 18:04
46.609 +0,04%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: scambi negativi per IBM

Migliori e peggiori, In breve
Si muove verso il basso la "Big Blue", con una flessione del 3,65%.
