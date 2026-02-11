New York: si concentrano le vendite su IBM

(Teleborsa) - Sottotono la "Big Blue"
, che passa di mano con un calo dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda di Armonk
evidenzia un declino dei corsi verso area 283,7 USD con prima area di resistenza vista a 291,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 281,2.
