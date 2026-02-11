New York: si concentrano le vendite su IBM

"Big Blue"

Dow Jones

IBM

azienda di Armonk

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,90%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 283,7 USD con prima area di resistenza vista a 291,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 281,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)