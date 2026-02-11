Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:20
25.048 -0,32%
Dow Jones 16:20
50.043 -0,29%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:20
24.875 -0,45%

New York: si concentrano le vendite su IBM

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su IBM
(Teleborsa) - Sottotono la "Big Blue", che passa di mano con un calo dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo dell'azienda di Armonk evidenzia un declino dei corsi verso area 283,7 USD con prima area di resistenza vista a 291,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 281,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```