New York: scambi negativi per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che mostra un decremento del 3,62%.
La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Old Dominion Freight Line
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 139,5 USD. Supporto stimato a 133,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 145,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)