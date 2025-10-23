Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:05
46.625 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: vendite diffuse su Molina Healthcare

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che esibisce una perdita secca del 20,12% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Molina Healthcare, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Molina Healthcare classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,3 USD e primo supporto individuato a 152,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
