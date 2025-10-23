New York: vendite diffuse su Molina Healthcare

società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito

Molina Healthcare

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 20,12% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,3 USD e primo supporto individuato a 152,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)