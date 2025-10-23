New York: vendite diffuse su Molina Healthcare

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che esibisce una perdita secca del 20,12% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Molina Healthcare
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Molina Healthcare
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,3 USD e primo supporto individuato a 152,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)