New York: rosso per Molina Healthcare

(Teleborsa) - Rosso per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito , che sta segnando un calo del 3,17%.



La tendenza ad una settimana di Molina Healthcare è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Molina Healthcare si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 132,8 USD. Prima resistenza a 138,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 130,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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