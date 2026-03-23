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New York: scambi negativi per Molina Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Molina Healthcare
Ribasso composto e controllato per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che presenta una flessione del 3,17% sui valori precedenti.
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