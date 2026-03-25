New York: scambi negativi per Molina Healthcare

(Teleborsa) - Retrocede la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito , con un ribasso del 3,06%.



La tendenza ad una settimana di Molina Healthcare è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Molina Healthcare ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 142,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 150,2, mentre il primo supporto è stimato a 134,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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