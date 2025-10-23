Milano 11:10
42.417 +0,49%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:10
9.560 +0,48%
Francoforte 11:10
24.071 -0,33%

Parigi: Carrefour scende verso 12,72 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Carrefour scende verso 12,72 Euro
Ribasso scomposto per il colosso della grande distribuzione, che esibisce una perdita secca del 4,19% sui valori precedenti.
Condividi
```