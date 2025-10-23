Milano
Parigi: Carrefour scende verso 12,72 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
23 ottobre 2025 - 09.50
Ribasso scomposto per il
colosso della grande distribuzione
, che esibisce una perdita secca del 4,19% sui valori precedenti.
Argomenti trattati
Carrefour
(2)
Titoli e Indici
Carrefour
-2,86%
