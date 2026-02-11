Parigi: risultato positivo per Carrefour

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della grande distribuzione
, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carrefour
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il colosso retail
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)