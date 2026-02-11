Milano 13:19
46.432 -0,79%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:19
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Parigi: risultato positivo per Carrefour

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Carrefour
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della grande distribuzione, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carrefour rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il colosso retail è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
